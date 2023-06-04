سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التداولات الصباحية في مطلع التعاملات الأسبوعية استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الأحد 4-6-2023 أمام نظيره الجنيه المصري على صعيد الشراء والبيع على نفس مستويات الخميس، في اخر تحديثاتها، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وصل متوسط سعر صرف العملة السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

عرضت فروع بنك الاستثمار العربي وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

يواصل بنك قطر الوطني الأهلي في الحفاظ على سعر الريال السعودي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث له.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي في اخر تحديث له ببنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبين التقرير الصباحي للمال وصول سعر الريال السعودي داخل بنك CIB عند مستويات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

كما وصل سعر الريال السعودي بمستهل التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت اخر التحديثات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعرضت فروع البنك المصري الخليجي وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحافظ سعر الريال السعودي على مستويات أول أمس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي على أسعار 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

عرضت شاشات التداولات اللحظية لبنك البركة استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

كما استقر سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

أظهر التعاملات الصباحية على سعر الريال السعودي أمام نظيره بالسوق المحلية داخل بنك أبو ظبي التجاري، لمستوى 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وكشف التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الريال داخل فروع بنك SAIB إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.