سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-12-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-12-2022، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية في نهاية التعاملات، 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، ويوضح موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف عملة السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك على مستوى الجمهورية.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مستوى صرف عند: 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري مستوى صرف عند: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في أبوظبي التجاري إلى 6.37 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.46 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، فبلغ مستوى صرف عند: 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي فى المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف عند: 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.35 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.