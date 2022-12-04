شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، مع بداية أسبوع عمل القطاع المصرفي المصري تباينًا، إذ تراوح سعره بين 6.32 و6.52 جنيه للشراء، وبين 6.53 و6.56 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 6.52 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف العملة السعودية أمام العملة المصرية في المواقع الرسمية لـ 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعملون في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.33 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.48 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.48 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.46 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.51 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.