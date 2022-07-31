سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-7-2022 في نهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 31-7-2022 أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية، ليصل إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى متوسط سعر العملة السعودية في البنوك المصرية الحكومية والخاصّة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويقدّم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًّا بسعر العملة حسب عدد من البنوك، وبعض شراكات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا في بنك مصر، 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، بحسب تحديثات موقع البنك.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، استقرارًا عند 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

في البنك الأهلي القطري بلغ سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري، 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.90 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 5.02 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع، حسب الموقع الرسمي للبنك.