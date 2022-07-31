سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-7-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 31-7-2022 أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري في بداية التعاملات الصباحية بعد العودة من العطلة الأسبوعية 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع وذلك وفقًا لمتوسط سعر صرف العملة السعودية في البنوك المصرية الحكومية والخاصّة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويقدّم موقع جريدة المال بيانًا تفصيليًّا بسعر العملة بحسب عدد من البنوك، وبعض شراكات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك، مستوى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي على نفس مستوياته، إذ توقف عند 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي استقرارًا، عند 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، استقرارًا في بنك الإسكندرية، عند 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري QNB

سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي القطري QNB أمام الجنيه المصري، سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.90 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر 5.02 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع.