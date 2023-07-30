سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

شهد سعر اليوم الأحد 30-7-2023، استقرارًا ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، وتستعرض بوابة «جريدة المال» في التقرير التفصيلي اليومي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي ««EGBANK

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب «Saib»

وقدّر بنك سايب، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي «QNB»

أما سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، حقق مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، سجل مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.