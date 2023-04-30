سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

حقق سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الأحد 30-4-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 8.22 جنيه لللشراء، 8.24 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة السعودية استقرارُا على مدار شهر تقريبًا في سعريّ الشراء، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في البنوك.

سجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك البركة

اليوم في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.