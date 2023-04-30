سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بأول أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، على استقرار سعري الشراء والبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

حقق سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

شهد سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

طرح سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.