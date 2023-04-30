سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
حقق سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
قدر سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري
عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
شهد سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
طرح سعر
سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.