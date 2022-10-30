سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-10-2022، في نهاية التعاملات اليوم في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إذ سجل 6.38 جنيه للشراء، و6.41 للبيع، وفق متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك العربية والأجنبية والحكومية، بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 6.33 جنيه للشراء، و6.36 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

أما سعر الريال السعودي في ميد بنك، فسجل مستوى صرف عند: 6.14 جنيه للشراء، و6.36 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، مستوى صرف عند: 6.33 جنيه للشراء، و 6.36 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مستوى صرف عند: 6.32 جنيه للشراء، و 6.44 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بـ6.31 جنيه للشراء، و 6.35 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك المشرق، بـ6.28 جنيه للشراء، و 6.37 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 6.32 جنيه للشراء، و 6.37 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، إلى 6.24 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 6.41 جنيه للشراء، و 6.43 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 6.37 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وشهد سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي، مستوى صرف عند: 6.18 جنيه للشراء، و 6.38 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وقدّر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، بـ6.33 جنيه للشراء، و 6.36 للبيع.