سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-4-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية على أسعار العملات العربية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 إبريل 2022 على نفس تعاملات الخميس الماضي مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بينت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد جاء 4.70 جنيه للشراء، و4.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما أظهرت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ “المال”