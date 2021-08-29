سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29-8-2021 في البنوك المصرية

استقر الريال السعودي اليوم الأحد 29 -8-2021، على نفس مستويات الخميس الماضي على شاشات التداول اللحظي داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وصلت مستويات شراء الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي 3.75 ريال في بداية التعاملات الأسبوعية، بحسب آخر تحديث للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الأسبوعية جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع..

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما أظهر تقرير “المال” وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وبحسب آخر تحديث للعملة السعودية داخل بنك عودة وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصلت مستويات الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول مستويات الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ببنك HSBC العملة السعودية أمام الجنيه.