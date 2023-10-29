سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29-10-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في البنوك

مازال سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29-10-2023 محافظًا على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية وأول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط السعر 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب آخر تقرير صارد من البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي التفصيلي عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي على استقراره عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

ومازال سعر في بنك قطر الوطني الأهلي مستقرًا عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وعرض سعر الريال السعودي في بنك البركة مقابل الجينه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.