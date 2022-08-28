سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-8-2022 في بداية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية على استقراره بالتزامن مع استئناف السوق المصرفي المصري عمله بعد العطلة الأسبوعية، ووصل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري حسب آخر تقرير على موقعه إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملات، حسبما تذكر بيانات المواقع الرسمية لعدد من البنوك العاملة في مصر، وشاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الريال السعودي إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.110 جنيه للشراء، و5.117 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك بلوم مصر، إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، وصل سعر الريال السعودي إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، 4.97 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 4.96 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.