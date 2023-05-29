سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في فروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية فى البنك الأهلى المصرى
وصل سعر الريال السعودي فى بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في بنك الإسكندرية
عرض بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
استقرت مستويات شراء وبيع سعر
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
عرضت فروع بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي مصر
وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات بالبنك الأهلي الكويتي مصر عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد
حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه بالمصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك القاهرة
استقر سعر الريال السعودي على مستويات أمس ببنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع المصرف العربي الدولي عند 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي
أظهر الموقع الإلكتروني لبنك CIB وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه لـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر