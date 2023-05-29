سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

اليوم الاثنين 29-5-2023 على مستوياته أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل متوسط سعر صرف سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، بناءً على التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويستعرض هذا التقرير سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية من خلال جولة بين شاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي بالفروع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في فروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الريال السعودي فى بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

استقرت مستويات شراء وبيع سعر

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بإيجي بنك عند مستويات 8.17 جنيه، و 8.25 على الترتيب.

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات بالبنك الأهلي الكويتي مصر عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه بالمصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي على مستويات أمس ببنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع المصرف العربي الدولي عند 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك CIB وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه لـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر

اليوم أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.