سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الأحد 27-8-2023 على استقراره مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك المسائية لأول أيام العمل الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع. ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة السعودية في مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول المنتشرة في الأفرع المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي،مقابل العملة المحلية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المحلية، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي،مقابل العملة المحلية، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر في بنك القاهرة ، مقابل العملة المحلية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس،مقابل العملة المحلية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل العملة المحلية، 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المحلية، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل العملة المحلية، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري،مقابل العملة المحلية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.