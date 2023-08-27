سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما سعر في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.