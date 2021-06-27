سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-6-2021 في البنوك المصرية

اتخذت مستويات سعر الريال السعودي مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري، ببداية تداولات الأسبوعية اليوم الأحد الموافق 27-6-2021، داخل أكبر عدد من شبكات فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرفية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية المعلنة داخل البنوك بالقطاع المصرفي المصري وذلك طبقاً لمسح تجريه منصة “المال” الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها على سعر الريال السعودي اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات الصباحية أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار، عند مستوى 0.27 دولار، وذلك بحسب آخر تحديث على أسعار الريال.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ومن ناحية أخرى .. حافظ سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أول أمس، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفقاً لآخر التحديثات على أسعار العملات العربية .. جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى، عند مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، خلال فترة التعاملات الصباحية. ريال-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

كما أعلنت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة بين مستويات 403 و 4.16 جنيه للشراء، بينما تأرجحت مستويات بيع الريال بين 4.19 و4.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

بدأ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، باستقرار نسبي في بداية تعاملات اليوم عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك HSBC.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

كذلك استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

على صعيد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، حقق مستوى سعريا 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك أبو ظبي الأول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

وفي بداية التعاملات تقدم فروع بنك مصر إيران للتنمية، سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، عند 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وعند قيمة 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك فيصل الإسلامي.