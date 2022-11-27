سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2022، ببداية التعاملات اليومية مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع،بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق المصرفية المصرية، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة السعودية في البنوك الخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية والحكومية، بحسب شاشات التداول اللحظية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 6.49 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بـ 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 6.36 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 6.35 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 6.31 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك قناة السويس إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.