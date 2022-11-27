سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية، استقرارا في أسعار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وسجل 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، طبقا لآخر تقرير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإستثمار العربى

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى، 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى بــ 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصرى، 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى، 6.36 جنيه للشراء، و6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه المصرى إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى، 6.32 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى، 6.47 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى بــ 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى، 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.