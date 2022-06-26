سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهر شاشات التعاملات الصباحية ارتفاع سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وأظهرت شاشات التعاملات الصباحية ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.87 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى مستويات 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.