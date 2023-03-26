سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-3-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

اليوم الأحد 26-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية والتي تبدأ في شهر رمضان في الساعة التاسعة صباحة ويبدأ موظفين البنوك إنهاء خدمات المواطنين في التاسعة والنصف وحتى الواحدة والنصف ويستمر العمل بداخل البنوك حتى الثانية ظهرًا، وينشر موقع جريدة المال متوسط سعر العملة السعودية في البنك المركزي والتي سجلت 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، بالإضافة لسعر الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

طرح بنك المشرق، سعر

سعر الريال السعودي في بنك البركة

مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

وفي بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، حقق مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري إلى 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أمام الجنيه مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي حقق مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.