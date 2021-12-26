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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-12-2021 في البنوك وشركات الصرافة

مستقرا بالبنوك الحكومية
فاطمة إمام 9:00 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:00 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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بدءت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند مستوى4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

نشرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند مس

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى صعيد سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري جاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرضت شاشات التدوال اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، جاء سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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بقلم فاطمة إمام

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