سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

اختتمت البنوك تعاملات بداية الأسبوع على استقرار سعر اليوم الأحد 26-11-2023، مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع، وسجلت العملة السعودية متوسط صرف 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، طبقًا لما ورد بالبيان الأحدث للبنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت والموضح به متوسطات سلة العملات مقابل العملة المحلية.

وستعرض المال أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية كما تقدمها شاشات التداول بأفرع البنوك المختلفة ومواقعها الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة وصل إلى قيمة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سجل قيمة:7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي قُدر بقيمة: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس جاء بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر في بنك مصر حافظ على مستوياته بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ثبت عند قيمة: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة وصل إلى قيمة:: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر بلغ قيمة: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر ال اليوم في البنك الأهلي المصري حقق قيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل الجنيه المصري.