سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 بمستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 على مستوياته الأخيرة في مستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

ومن أهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ ننشر في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.