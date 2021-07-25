سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-7-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 -7-2021 ، على نفس أسعار الأحد الماضي، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليستقر متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام العملة الأمريكية عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفي بداية التداولات الأسبوعية شهد الريال السعودي حالة من الاستقرار بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

داخل بنك بلوم جاء سعر الريال السعودي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وأظهر تقرير “المال” أن بنك عوده يعرض الريال السعودي مقابل الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

بحسب شاشات التداول اللحظية يعرض بنك HSBC شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وفي بداية التعاملات يواصل بنك المصرف المتحد عرض السعر الأدني للريال السعودي في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.