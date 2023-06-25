سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 25-6-2023 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية ، ليصل متوسط سعر صرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستواه داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية بموقع بنك مصر إلى 8.23 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل بنك الـCIB إلى مستويات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما أظهرت شاشات التعاملات اللحظية وصول سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية لـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول ببنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي داخل فروع البنك المصري الخليجي مستويات 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

من جانب اخر بلغ سعر الريال داخل فروع بنك بلوم إلى مستويات 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت التعاملات اصباحية عرض بنك قطر الوطني الأهلي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني

عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية ببنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك المصرف المتحد 7.95جنيه للشراء، و8.25 للبيع.