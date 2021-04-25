سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-4-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، 25-4-2021، لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، كما ترصد منصة “المال” الإلكترونية، بشكل يومي، سعر عملة المملكة السعودية بحسب شاشات التداول اللحظية داخل البنوك العاملة في مصر، خدمة لقرائها، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم، الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك أظهرت شاشات التداول داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، محافظاً على نفس المستويات، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل شبكة فروع بنك فيصل؛ أكبر بنوك المعاملات الإسلامية محلياً، كحصة سوقية، استهل معاملاته للريال عند مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما افتتح سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، في السوق المحلية، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

يبدأ سعر الريال السعودي مقابل سلة العملة المصرية، تعاملاته في فروع بنك كريدي أجريكول مصر، عند 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووفقاً لأحدث تقارير المال، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، أظهرت تداول المصرف المتحد لعملة المملكة السعودية داخل فروعه عند 4.03 و4.19 جنيه للشراء والبيع، ليستمر في استحواذه على أدنى مستوى للريال بالسوق المحلية.

أعلى سعر للريال السعودي

اتخذ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء، داخل فروع بنوك بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وHSBC وQNB، مسارا مستقرا عند 4.17 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض تقرير المال عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، المستوى السعري لعملة المملكة داخل سوق الصرافة المصرية، عند متوسط 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، صباح اليوم.