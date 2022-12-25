سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-12-2022 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-12-2022، في مستهل عمليات التداول على العملات بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي مع أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية للبنوك مستوى صرف عند: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، 6.52 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ميد بنك، إلى 6.36 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في أبوظبي التجاري

أما سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، سجل مستوى صرف عند: 6.41 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بـ 6.35 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.45 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.