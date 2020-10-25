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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-10-2020 بالبنوك المصرية

مستقراُ في أغلب البنوك
فاطمه امام 11:20 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20 11:20 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

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تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 25-10-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضي، مسجلا فى البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل  سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل  سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل  4.08 جنيه  للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودي خلال 9 أشهر
إنفوجراف يوضح سعر الريال السعودي أمام الجينه فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020
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بقلم فاطمه امام

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