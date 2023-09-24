سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في بداية التعاملات البنكية، بأول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري قدر بـ8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.