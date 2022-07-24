سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-7-2022

حقق سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بعد استئناف عمل البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة بالسوق المحلي، سعر وصل إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، حسبما ذكر البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بسعر صرف الريال السعودي، بحسب ما تظهره شاشات التداول بمجموعة من البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، أحد كبريات البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أوضحت مؤشرات التداول اللحظية ببنك مصر وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر الريال صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أكبر البنوك الخاصة بالسوق المحلي، وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد

أوضحت شاشات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.049 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.039 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

في البنك الأهلي القطري QNB، وصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0476 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.001 للشراء، 5.050 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.049 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

في بنك الكويت الوطني NBK، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.045 للبيع.