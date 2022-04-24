سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-4-2022 في البنوك المصرية

بينت التحديثات الأخيرة استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ،على نفس مستويات الخميس الماضي ، نتيجة إجازة القطاع المصرفي يومي الأحد والاثنين، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

قرر مجلس الوزراء، أن يكون يوم الأحد والاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، و عيد تحرير سيناء.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

و استقر سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغ سعري الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

كما بينت شاشات التداول استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.