سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-10-2022 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية ، ووصل إلى 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار سعر الصرف الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه سعر صرف 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي ، في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصرى 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، في مقابل الجنيه المصري 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، في مقابل الجنيه المصري سعر صرف 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، في مقابل الجنيه المصرى 5.09 جنيه للشراء، و 5.26 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه المصري، 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى 5.17 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي، في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى، 5.19 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى القطرى في مقابل الجنيه المصري سعر صرف 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإستثمار العربى

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، في قابل الجنيه المصرى 5.23 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الاهلى الكويتى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى سعر صرف، 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربى الدولى، في مقابل الجنيه المصري 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.