سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-8-2022، بنهاية التعاملات في البنوك، 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر إلى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبينت شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية بالبنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية بالبنك العربي الأفريقي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وأظهرت شاشات التداول بالبنك الأهلي القطري، وصول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبينت شاشات التداول في قناة السويس، تسجيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وأظهرت شاشات التداول شاشات التداول في بنك التنمية الصناعية، وصول سعر الريال السعودي، 5.03 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.