سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك تحرك سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوعية ومفتتح التعاملات الصباحية للمصارف العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المخلتفة استقرارا لسعري الشراء والبيع، ليصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع بحسب اخر تحديث لمتوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع بنك أبوظبي التجاري وصول سعر

سعر عملة السعودية في بنك مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أظهر الموقع الرسمي لثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث رأس المال وصول سعر الريال السعودي لمستوى 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع الشركة المصرفية العربية SAIBlمستويات 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يعرض أكبر البنوك في السوق المحلية البنك الأهلي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

تعرض شاشات التداولات اللحظية لبنك القاهرة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي لمستويات 8.18 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك البركة لمستويات شراء وبيع 8.03 جنيه، و 8.25 جنيه على الترتيب.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك الأسكندرية وصول سعر الريال السعودي مقابل نظيره في السوق المحلية لمستويات 8.21 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بداية التعاملات 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.17 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه المصري بلغ 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول وصول سعر

اليوم 8.16 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.