سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

اليوم الأحد 21-5-2023 مستقراً، بختام عمليات التداول البنكية، مقابل العملة المصرية، بينما تحرك متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية منخفضاً قرشاً مسجلاً 8.21 جنيه للشراء، مقابل تحركه قرشاً مرتفعاً بقيمة 8.25 للبيع، بناء على التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويستعرض هذا التقرير سعر صرف العملة السعودية من خلال جولة بين شاشات التداول اللحظي بالفروع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب إلى: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مصر

طُرح سعر الريال السعودي فى بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

شهد سعر

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى

في ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

قُدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عُرض سعر الريال السعودي في المصرف المتحد بقيمة : 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

توقف سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.25للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر

اليوم في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.