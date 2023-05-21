سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

عرضت المواقع الإلكترونية للبنوك سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى
بلغ سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
جاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب
وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب إلى: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مصر
طُرح سعر الريال السعودي فى بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك
شهد سعر
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى
قُدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
عُرض سعر الريال السعودي في المصرف المتحد بقيمة : 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
توقف سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.25للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
سعر
.