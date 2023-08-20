سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

سجل متوسط السعودي اليوم الأحد 20-8-2023 ببداية التعاملات الأسبوعية 100.16 جنيه للشراء، 100.50جنيه للبيع، في اخر تحديث للبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، ذلك بعد يومي الجمعة والسبت إجازة القطاع المصرفي، وتعرض المال خلال السطور التالية شراء وبيع العملة السعودية امام نظيرها في السوق المحلية الجنيه المصري بمستهل التداولات الصباحية، والتي جاءت على مواقع البنوك الرسمية وشاشات التداولات اللحظية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر السعودي اليوم بالبنك الاهلي إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي الأوروبي في قطر الوطني الأهلي

عرض الموقع الإلكتروني سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك QNBعند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى مستويات 8.17 جنيه للشراء، 8.27 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرضت شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية بالبنك التجاري الدولي في بداية التعاملات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بمستهل التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية ببنك التعمير والإسكان عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي على شاشات بنك الإسكندرية في بداية التعاملات الصباحية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البركة

جاء سعرالريال السعودي في بداية التعاملات على موقع بنك البركة أمام الجنيه عند 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداولات داخل إيجي بنك وصول سعر الريال السعودي في بداية التعاملات لـ 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

بلغ اليوم داخل فروع بنك القاهرة في بداية التعاملات الصباحية 8.19 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.