سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-11-2022، مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات في البنوك المصرية، مستوى صرف عند: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 6.35 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.35 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 6.47 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخلجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه مستوى صرف عند: 6.48 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، سجل مستوى صرف عند: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، إلى 6.33 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.47 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، بلغ مستوى صرف عند: 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 6.29 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.