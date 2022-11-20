سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، استقرارا في أسعار الشراء والبيع، ووصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و6.52 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى إلى 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك ، أمام الجنيه المصرى 6.31 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.48 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري 6.51 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 6.47 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري إلى 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

قدر سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى بــ 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى 6.35 جنيه للشراء، و6.52 للبيع.