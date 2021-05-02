سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأحد، 2-5-2021، في البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، وفقًا لأسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، كما أنَّ يومي الجمعة والسبت العطلات الرسمية للقطاع المصرفي في مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، على الشاشات الصباحية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما افتتح سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، تداولاته داخل فروع بنك كريدي أجريكول، عند 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، اليوم، الأحد. ريال سعودي-فئة 500 ريال

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

يبدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملاته في بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 4.10 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بالتداولات الصباحية.

أعلى سعر للريال السعودي

اتخذ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء، داخل فروع بنوك: بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وHSBC وQNB، مسار مستقر عند 4.17 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض تقرير المال عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، المستوى السعري لعملة المملكة داخل سوق الصرافة المصرية، عند متوسط 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، صباح اليوم.