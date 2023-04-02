سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-4-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

اليوم الأحد 2-4-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك التي بتدأ الساعة 9.30 صباحًا وتستمر حتى 1.30 ظهرًا وذلك خلال شهر رمضان المبارك، مسجلًا 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة السعودية أمام الجنيه المصري، في أول يوم عمل للبنوك بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

عرض بنك سايب، سعر

سعر الريال السعودي في ميد بنك

اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وطرح ميد بنك، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.