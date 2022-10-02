سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-10-2022، استقرارًا في البنوك العاملة في مصر، عند مستوى: 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن مستوى أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بالبنوك الخاصة والحكومية والأجنبية الإسلامية والعربية، بحسب شاشات التداول، وعدد من مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، إلى 5.15 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الدولي، مستوى عند: 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، فبلغ مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 5.14 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف عند: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما سعر الريال السعودي اليوم سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند: 5.16 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف في بنك مصر عند: 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى صرف عند: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مستوى صرف مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية عند: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.