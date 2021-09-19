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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-9-2021 في البنوك المصرية

الريال يسجل 4.18 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 11:18 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 11:18 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

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استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه ، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات. وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية اخري استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تقدم شبكة فروع مصر للصرافة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري جاء عند 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

استقر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه صباح اليوم السبت داخل بنك HSBC عند مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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