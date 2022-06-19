سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-6-2022 في البنوك المصرية

أعلنت شاشات التداولات اللحظية على أسعار العملات العربية استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال 4.890 جنيه للشراء، و4.916 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأوضحت شاشات التداولات استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.86 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما استقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.