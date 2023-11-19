سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-11-2023 أمام الجنيه المصري بالختام

يواصل سعر اليوم الأحد 19-11-2023، استقراره أمام نظيره الجنيه المصري في ختام التعاملات، على نفس المستويات المعلنة يوم الخميس الماضي، وجاء متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري على منصته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال شراء وبيع عملة مملكة السعودية داخل فروع البنوك الموجودة في السوق المحلية والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرض بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان أمام نظيره الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

طرح سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري ببنك SAIB عند مستوى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي 8.17 جنيه للشراء، و 2.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري ببنك الاستثمار العربي إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.