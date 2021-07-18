سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-7-2021 في البنوك المصرية

مازال يواصل سعر الريال السعودي مسيرة الاستقرار على مستويات الشراء والبيع المعلنة في البنوك بشكل نسبي، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، وتنشر “المال” سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي داخل عدد من البنوك الرئيسية الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقرسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وعلى صعيد سعر صرف الريال مقابل الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، جاء عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وحاء سعر الريال مقابل الجنيه بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بداية التعاملات. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

داخل شبكة فروع بنك بلوم سعر صرف الريال أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أعلنت شاشات التداول بشبكة فروع البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

داخل شبكة فروع بنك HSBC جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يواصل بنك المصرف المتحد تقديم أدنى مستوى لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.