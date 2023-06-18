سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، في أول أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك المختلفة.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

عرض الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

طرح سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.