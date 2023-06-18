سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-6-2023 بختام عمليات التداول بمصر

سجل سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 18-6-2023 استقراراً في نهاية عمليات التداول المصرفي وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الألي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والعربية والأجنبية، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة السعودية بـ 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المصرية. وتعرض «المال» من خلال موقعها الإلكتروني تقرير بأسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية المعروضة بالبنوك.

توقف سعر الريال السعودي اليوم طبقاً لما ورد بموقع بنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وشهد سعر الريال السعودي في بنك البركة استقراراً بقيمة 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

ونشر موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي بقيمة، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في ميد بنك

وحافظ سعر الريال السعودي في ميد بنك على مستوياته عند: 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وسجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك سايب قيمة: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وجاء في موقع بنك مصر سعر الريال السعودي بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول مصر

وطرح موقع بنك كريدي أجريكول مصر سعر الريال السعودي بقيمة: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

وقُدر سعر الريال السعودي حسبما ورد بشاشات التداول بالبنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بينما عرض موقع المصرف العربي الدولي سعر

اليوم بقيمة: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.