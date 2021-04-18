سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-4-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقارنة بالجنيه المصري، داخل البنوك المحلية وسوق الصرافة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأحد 18-4-2021، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على الترتيب، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، الخاصة بمتوسط أسعار السوق، مساء الخميس الماضى.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المحلية، الجنيه، داخل شبكة فروع أكبر البنوك المحلية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم، داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر صرف عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، الجنيه، أظهرت التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع البنك التجاري، أكبر مصرف خاص من حيث الأصول، بلوغ سعر الريال عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما يتداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات التداولات الصباحية بفروع بنك التنمية الصناعية، عند مستوى سعري 4.12 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

وفي بنك أبو ظبي الأول، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، 4.10 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

شهد سعر صرف عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس،عند 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

لا تزال 5 بنوك محلية تحتفظ بأعلى سعر لتداول عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل السوق المحلية، على مستويات الشراء، خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم، مسجلةً 4.17 جنيه للريال، بفروعها، وهي بنوك بلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد وQNB.

أدنى سعر للريال السعودي

وكذلك، لا يزال مصرفان يتداولان سعر صرف الريال السعودي عند أقل سعر شراء داخل السوق المصرفية المصرفية؛ 4.03 جنيه للريال، وذلك داخل شبكة فروع المصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

عرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، بمستهل التعاملات، عند مستوى 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالى، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.