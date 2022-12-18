سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف الأخير وصل إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإستثمار العربي

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبى الإسلامي

و سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، أمام الجنيه المصري سجل 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجاري

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 6.40 جنيه للشراء، و6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بلغ 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وطرح سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بــ 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.